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في يوم واحد.. المكسيك تسجل 11653 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و816 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350079 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 120311.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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في يوم واحد.. المكسيك تسجل 11653 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و816 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350079 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 120311.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
08:40 AM

في يوم واحد.. المكسيك تسجل 11653 إصابة جديدة بكورونا و816 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء إنها سجلت 11653 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و816 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و350079 حالة؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 120311.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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