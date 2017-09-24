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بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية"

تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية"
سبق

تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:44 AM

بالصور .. صور القيادة الرشيدة واللون الأخضر يزين برج ومباني ومرافق "الشؤون الإسلامية"

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عبدالله العنزي - الرياض
4
4,925

تزين برج ومباني ومرافق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض، وفي مختلف المناطق، بصور القيادة الرشيدة والإضاءة باللون الأخضر وعرض الشاشات التفاعلية احتفاءً بيوم الوطن الـ 91، ضمن برامجها والفعاليات التي تنفذها إنفاذًا لتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وحملت الشاشات واللوحات التي تم وضعها على واجهات المباني صور القيادة الرشيدة وكلمات خالدة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالوطن والمواطن والحرص على ما يعلي شأنه ويحقق المصالح الوطنية التي تؤكدها السياسة الحصيفة للمملكة.

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