النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس

إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتضم اللجنة في عضويتها المساعدين ومديري الإدارات المعنية، وتتولى اللجنة تنفيذ عدداً من المهام منها "الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة".

وتشمل المهام كذلك "الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم بالفرشة لعمليات الاستعداد ورفع التقارير اللازمة أولاً بأول".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس
سبق

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتضم اللجنة في عضويتها المساعدين ومديري الإدارات المعنية، وتتولى اللجنة تنفيذ عدداً من المهام منها "الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة".

وتشمل المهام كذلك "الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم بالفرشة لعمليات الاستعداد ورفع التقارير اللازمة أولاً بأول".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:33 PM

"تعليم سراة عبيدة" يشكّل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس

إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم للعام الدراسي المقبل 1442هـ

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
1
497

أصدر مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم.

وتضم اللجنة في عضويتها المساعدين ومديري الإدارات المعنية، وتتولى اللجنة تنفيذ عدداً من المهام منها "الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب والطالبات، الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة".

وتشمل المهام كذلك "الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكتب التعليم بالفرشة لعمليات الاستعداد ورفع التقارير اللازمة أولاً بأول".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة