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"السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض

احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.

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"السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض
سبق

احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
11:06 PM

"السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.

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