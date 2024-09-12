"السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض

احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.
احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.
احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.
احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة.