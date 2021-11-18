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تفاصيل تتكشف بـ"مقتل طالب شرورة".. مرح أطفأه القاتل وهرب وفي الخلفية "شجار قبل أسبوع"

مصادر: الجاني حضر الحصة الثانية والثالثة وفي وقت الفسحة سدد له طعنة قاتلة في فناء المدرسة

كشفت "سبق" تفاصيل جديدة حول وفاة الطالب "خالد النهدي" - رحمه الله- والذي كان يدرس بالمرحلة المتوسطة بمحافظة شرورة، ولقي مصرعه أمس على يد زميل له بالمدرسة بمحافظة شرورة، حيث أكدت المصادر أن الضحية كان قد خرج بمعية زملائه يوم أمس؛ لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن أقدار الله حلّت سريعاً حينما سدد له زميله طعنة قاتلة في قلبه.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر خاصة لـ"سبق" أن الطالب الجاني حضر يوم أمس الأحد للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، ومن ثم سدد له في وقت الفسحة طعنة قاتلة في فناء المدرسة قبل هروبه من موقع الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.

ورصدت "سبق" قدوم لجان متابعة وتحقيق؛ لتقصّي الحقائق ومعرفة أسباب الوفاة، بعد بيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في محافظة شرورة "سالم الصيعري" ليلة أمس، بوقوف مكتب التعليم في شرورة ميدانياً على الحادثة، وتشكيل المدير العام للتعليم في المحافظة لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأحد خبراً عن وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة أبي هريرة المتوسطة، ووفقاً للمعلومات فإن الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة تعرّض لحادثة طعن في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه، ورغم محاولة إسعافه، ونقله لمستشفى شرورة العام، إلا أنه فارق الحياة رحمه الله.

وفاة طالب طعناً في شرورة محافظة شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل تتكشف بـ"مقتل طالب شرورة".. مرح أطفأه القاتل وهرب وفي الخلفية "شجار قبل أسبوع"
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل جديدة حول وفاة الطالب "خالد النهدي" - رحمه الله- والذي كان يدرس بالمرحلة المتوسطة بمحافظة شرورة، ولقي مصرعه أمس على يد زميل له بالمدرسة بمحافظة شرورة، حيث أكدت المصادر أن الضحية كان قد خرج بمعية زملائه يوم أمس؛ لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن أقدار الله حلّت سريعاً حينما سدد له زميله طعنة قاتلة في قلبه.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر خاصة لـ"سبق" أن الطالب الجاني حضر يوم أمس الأحد للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، ومن ثم سدد له في وقت الفسحة طعنة قاتلة في فناء المدرسة قبل هروبه من موقع الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.

ورصدت "سبق" قدوم لجان متابعة وتحقيق؛ لتقصّي الحقائق ومعرفة أسباب الوفاة، بعد بيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في محافظة شرورة "سالم الصيعري" ليلة أمس، بوقوف مكتب التعليم في شرورة ميدانياً على الحادثة، وتشكيل المدير العام للتعليم في المحافظة لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأحد خبراً عن وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة أبي هريرة المتوسطة، ووفقاً للمعلومات فإن الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة تعرّض لحادثة طعن في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه، ورغم محاولة إسعافه، ونقله لمستشفى شرورة العام، إلا أنه فارق الحياة رحمه الله.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
02:08 PM

تفاصيل تتكشف بـ"مقتل طالب شرورة".. مرح أطفأه القاتل وهرب وفي الخلفية "شجار قبل أسبوع"

مصادر: الجاني حضر الحصة الثانية والثالثة وفي وقت الفسحة سدد له طعنة قاتلة في فناء المدرسة

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هادي آل كليب - نجران
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كشفت "سبق" تفاصيل جديدة حول وفاة الطالب "خالد النهدي" - رحمه الله- والذي كان يدرس بالمرحلة المتوسطة بمحافظة شرورة، ولقي مصرعه أمس على يد زميل له بالمدرسة بمحافظة شرورة، حيث أكدت المصادر أن الضحية كان قد خرج بمعية زملائه يوم أمس؛ لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، وشوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، إلا أن أقدار الله حلّت سريعاً حينما سدد له زميله طعنة قاتلة في قلبه.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر خاصة لـ"سبق" أن الطالب الجاني حضر يوم أمس الأحد للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، ومن ثم سدد له في وقت الفسحة طعنة قاتلة في فناء المدرسة قبل هروبه من موقع الحادثة.

وأشارت المصادر إلى أنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.

ورصدت "سبق" قدوم لجان متابعة وتحقيق؛ لتقصّي الحقائق ومعرفة أسباب الوفاة، بعد بيان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في محافظة شرورة "سالم الصيعري" ليلة أمس، بوقوف مكتب التعليم في شرورة ميدانياً على الحادثة، وتشكيل المدير العام للتعليم في المحافظة لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأحد خبراً عن وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة أبي هريرة المتوسطة، ووفقاً للمعلومات فإن الطالب الذي يدرس بالمرحلة المتوسطة تعرّض لحادثة طعن في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه، ورغم محاولة إسعافه، ونقله لمستشفى شرورة العام، إلا أنه فارق الحياة رحمه الله.

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