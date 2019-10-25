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جهود السعودية والأسرى والسلام.. المبعوث الأممي لليمن يستمع لـ"خالد بن سلمان"

مناقشات أحاط فيها "غريفيث" نائب وزير الدفاع بالتقدم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة

الْتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بنائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، أمس، وقد ناقش المبعوث مع نائب الوزير سُبُل دعم العملية السياسية، وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

وعرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم؛ مشددًا على أهمية إحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية؛ داعيًا جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث نائبَ الوزير بالتقدم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة؛ خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الخاص من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسط لإيجاد حل للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أكّد المبعوث محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

الرياض نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اتفاق استوكهولم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود السعودية والأسرى والسلام.. المبعوث الأممي لليمن يستمع لـ"خالد بن سلمان"
سبق

الْتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بنائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، أمس، وقد ناقش المبعوث مع نائب الوزير سُبُل دعم العملية السياسية، وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

وعرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم؛ مشددًا على أهمية إحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية؛ داعيًا جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث نائبَ الوزير بالتقدم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة؛ خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الخاص من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسط لإيجاد حل للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أكّد المبعوث محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
07:20 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:53 AM

جهود السعودية والأسرى والسلام.. المبعوث الأممي لليمن يستمع لـ"خالد بن سلمان"

مناقشات أحاط فيها "غريفيث" نائب وزير الدفاع بالتقدم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الْتقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بنائب وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، أمس، وقد ناقش المبعوث مع نائب الوزير سُبُل دعم العملية السياسية، وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

وعرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم؛ مشددًا على أهمية إحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية؛ داعيًا جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث نائبَ الوزير بالتقدم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة؛ خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الخاص من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسط لإيجاد حل للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أكّد المبعوث محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

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