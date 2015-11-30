النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمان الأسري" يختتم الحملة التوعوية لسلامة الأطفال داخل المركبات

تحت "شعار الكرسي أولاً"

اختتمت اليوم الحملة التوعوية لسلامة الطفل داخل المركبة تحت "شعار الكرسي أولاً" التي نظمها برنامج الأمان الأسري التابع لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني بمشاركة 14 جهة حكومية وأهلية على مستوى المملكة لمدة 10 أيام من تاريخ 20 – 30 نوفمبر 2020.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى: إن الحملة حققت أهدافها في الإسهام في رفع الوعي لدى الآباء والأمهات والمؤسسات والمجتمع حول أهمية سلامة الأطفال داخل المركبة من خلال ورش العمل المتخصصة والمشاركة الإعلامية عبر البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية والإذاعية، بالإضافة إلى نشر المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعزز أهمية مقاعد الأطفال، وعرض جميع الإحصاءات التي توضح الضرر الناجم عن إهمال سلامة الطفل داخل المركبة وسبل الوقاية منها, مقدمًا خالص شكره لسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على رعايته ودعمه هذه الحملة، ولكل الشركاء الذين أسهموا في نجاحها.

من جانب آخر, أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل سعادته بنجاح الحملة، مؤكدًا دورها في تحقيق أهداف الجمعية من خلال الرفع من مستوى الوعي لدى الأسرة السعودية من أجل تحقيق مستويات عالية في السلامة المرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمان الأسري" يختتم الحملة التوعوية لسلامة الأطفال داخل المركبات
سبق

اختتمت اليوم الحملة التوعوية لسلامة الطفل داخل المركبة تحت "شعار الكرسي أولاً" التي نظمها برنامج الأمان الأسري التابع لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني بمشاركة 14 جهة حكومية وأهلية على مستوى المملكة لمدة 10 أيام من تاريخ 20 – 30 نوفمبر 2020.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى: إن الحملة حققت أهدافها في الإسهام في رفع الوعي لدى الآباء والأمهات والمؤسسات والمجتمع حول أهمية سلامة الأطفال داخل المركبة من خلال ورش العمل المتخصصة والمشاركة الإعلامية عبر البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية والإذاعية، بالإضافة إلى نشر المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعزز أهمية مقاعد الأطفال، وعرض جميع الإحصاءات التي توضح الضرر الناجم عن إهمال سلامة الطفل داخل المركبة وسبل الوقاية منها, مقدمًا خالص شكره لسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على رعايته ودعمه هذه الحملة، ولكل الشركاء الذين أسهموا في نجاحها.

من جانب آخر, أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل سعادته بنجاح الحملة، مؤكدًا دورها في تحقيق أهداف الجمعية من خلال الرفع من مستوى الوعي لدى الأسرة السعودية من أجل تحقيق مستويات عالية في السلامة المرورية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
10:36 PM

"الأمان الأسري" يختتم الحملة التوعوية لسلامة الأطفال داخل المركبات

تحت "شعار الكرسي أولاً"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
428

اختتمت اليوم الحملة التوعوية لسلامة الطفل داخل المركبة تحت "شعار الكرسي أولاً" التي نظمها برنامج الأمان الأسري التابع لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني بمشاركة 14 جهة حكومية وأهلية على مستوى المملكة لمدة 10 أيام من تاريخ 20 – 30 نوفمبر 2020.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى: إن الحملة حققت أهدافها في الإسهام في رفع الوعي لدى الآباء والأمهات والمؤسسات والمجتمع حول أهمية سلامة الأطفال داخل المركبة من خلال ورش العمل المتخصصة والمشاركة الإعلامية عبر البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية والإذاعية، بالإضافة إلى نشر المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعزز أهمية مقاعد الأطفال، وعرض جميع الإحصاءات التي توضح الضرر الناجم عن إهمال سلامة الطفل داخل المركبة وسبل الوقاية منها, مقدمًا خالص شكره لسمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على رعايته ودعمه هذه الحملة، ولكل الشركاء الذين أسهموا في نجاحها.

من جانب آخر, أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل سعادته بنجاح الحملة، مؤكدًا دورها في تحقيق أهداف الجمعية من خلال الرفع من مستوى الوعي لدى الأسرة السعودية من أجل تحقيق مستويات عالية في السلامة المرورية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,231
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,323
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,973
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,691

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجي عینه على راتبي!!

زوجي عینه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة