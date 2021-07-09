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"مشاط": نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام يستمر تطبيقه سنوات

قال: 550 ألفًا تقدموا رشح منهم 60.. "المعيار الصحي كان الأهم"

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن الوزارة تهدف إلى وضع نموذج خاص لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة.

وقال "مشاط" في تصريح لقناة mbc: "نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن لدى الوزارة أهدافًا ومستهدفات ومؤشرات أداء جميع الجهات تعمل على تحقيقها.

وأكد أن المتقدمين للحج عبر المسار الإلكتروني تجاوزوا 550 ألف طلب، لافتاً إلى أن هناك معايير على ضوئها تم ترشيح الـ60 ألفًا، منها المعيار الصحي وهو الأهم.

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"مشاط": نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام يستمر تطبيقه سنوات
سبق

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن الوزارة تهدف إلى وضع نموذج خاص لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة.

وقال "مشاط" في تصريح لقناة mbc: "نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن لدى الوزارة أهدافًا ومستهدفات ومؤشرات أداء جميع الجهات تعمل على تحقيقها.

وأكد أن المتقدمين للحج عبر المسار الإلكتروني تجاوزوا 550 ألف طلب، لافتاً إلى أن هناك معايير على ضوئها تم ترشيح الـ60 ألفًا، منها المعيار الصحي وهو الأهم.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
03:59 PM

"مشاط": نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام يستمر تطبيقه سنوات

قال: 550 ألفًا تقدموا رشح منهم 60.. "المعيار الصحي كان الأهم"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,504

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إن الوزارة تهدف إلى وضع نموذج خاص لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة.

وقال "مشاط" في تصريح لقناة mbc: "نبني نموذجًا خاصًا لحج هذا العام ليستمر تطبيقه في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن لدى الوزارة أهدافًا ومستهدفات ومؤشرات أداء جميع الجهات تعمل على تحقيقها.

وأكد أن المتقدمين للحج عبر المسار الإلكتروني تجاوزوا 550 ألف طلب، لافتاً إلى أن هناك معايير على ضوئها تم ترشيح الـ60 ألفًا، منها المعيار الصحي وهو الأهم.

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