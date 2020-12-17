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وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران

"السبيعي" يشيد بالتضحيات التي تقدّمها إلى جانب أشقائها في التحالف

زار وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي، اليوم، جامعة نجران، حيث كان في استقبالهم مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي.

‏ورحّب "السبيعي" بأفراد القوة، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها القوات الإماراتية إلى جانب أشقائها في التحالف.

وقدّم الدكتور "السبيعي" شرحاً موجزاً عن الكليات والتخصصات التي تحتضنها الجامعة، إضافةً إلى البرامج والخدمات التي تقدمها للمرابطين وأبناء الشهداء.

من جهته، أبدى قائد القوة الإماراتية المقدم الركن خالد سعيد محمد العلوي، إعجابه بمنشآت المدينة الجامعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات فرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها الجامعة، ثم قدّم أفراد القوة عدداً من الهدايا التذكارية لمدير الجامعة، فيما جرى تسليمهم دروعاً تذكارية.

القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران
سبق

زار وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي، اليوم، جامعة نجران، حيث كان في استقبالهم مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي.

‏ورحّب "السبيعي" بأفراد القوة، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها القوات الإماراتية إلى جانب أشقائها في التحالف.

وقدّم الدكتور "السبيعي" شرحاً موجزاً عن الكليات والتخصصات التي تحتضنها الجامعة، إضافةً إلى البرامج والخدمات التي تقدمها للمرابطين وأبناء الشهداء.

من جهته، أبدى قائد القوة الإماراتية المقدم الركن خالد سعيد محمد العلوي، إعجابه بمنشآت المدينة الجامعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات فرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها الجامعة، ثم قدّم أفراد القوة عدداً من الهدايا التذكارية لمدير الجامعة، فيما جرى تسليمهم دروعاً تذكارية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:26 PM

وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي يزور جامعة نجران

"السبيعي" يشيد بالتضحيات التي تقدّمها إلى جانب أشقائها في التحالف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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زار وفد من القوة الإماراتية المرابطة بالحد الجنوبي، اليوم، جامعة نجران، حيث كان في استقبالهم مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي.

‏ورحّب "السبيعي" بأفراد القوة، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها القوات الإماراتية إلى جانب أشقائها في التحالف.

وقدّم الدكتور "السبيعي" شرحاً موجزاً عن الكليات والتخصصات التي تحتضنها الجامعة، إضافةً إلى البرامج والخدمات التي تقدمها للمرابطين وأبناء الشهداء.

من جهته، أبدى قائد القوة الإماراتية المقدم الركن خالد سعيد محمد العلوي، إعجابه بمنشآت المدينة الجامعية، مبيناً أن مثل هذه الزيارات فرصة للتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها الجامعة، ثم قدّم أفراد القوة عدداً من الهدايا التذكارية لمدير الجامعة، فيما جرى تسليمهم دروعاً تذكارية.

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