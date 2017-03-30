ولفتت أمريكا مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج، إلى أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية".

وطالبت الدول الـ14 في بيان أوردته "فرانس 24"، الصين بالسماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات.

أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

بينها أمريكا وبريطانيا.. 14 دولة تعرب عن قلقها تجاه تقرير منشأ "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-30 أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا. وطالبت الدول الـ14 في بيان أوردته "فرانس 24"، الصين بالسماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات. ولفتت أمريكا مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج، إلى أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية".

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 08:43 PM

بينها أمريكا وبريطانيا.. 14 دولة تعرب عن قلقها تجاه تقرير منشأ "كورونا" طالبت الصين بالسماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات





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أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا.

وطالبت الدول الـ14 في بيان أوردته "فرانس 24"، الصين بالسماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات.

ولفتت أمريكا مع الدول الأخرى وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلاً عن النرويج، إلى أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية".