أعلن الجيش اليمني، أن قواته تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية، وقال: "طلائعنا في ملعا بمأرب تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب." وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد إحباط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن أي محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

الجيش اليمني: قواتنا تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-15 أعلن الجيش اليمني، أن قواته تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية، وقال: "طلائعنا في ملعا بمأرب تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب."

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد إحباط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن أي محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 06:19 PM

الجيش اليمني: قواتنا تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب





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أعلن الجيش اليمني، أن قواته تتقدم في كل محاور جنوب مأرب ضد الميليشيات الحوثية، وقال: "طلائعنا في ملعا بمأرب تقترب من الالتحام مع ألوية العمالقة للتوجه إلى حريب."

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد إحباط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأكد أن أي محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.