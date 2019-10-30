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ورشة عمل للاستفادة من منصة الرصد السياحي بالخبر غدًا

لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة

ينظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية غدًا الخميس، ورشة عمل للتعريف ومناقشة الاستفادة من منصة الرصد السياحي، لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة؛ وذلك بغرض دعم المستثمرين للتسجيل في المنصة؛ لما له من دور في توفير المعلومات والبيانات اللازمة؛ وذلك في فندق بالخبر.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن الهيئة تهدف من منصة الرصد، إلى المساندة في النهوض بالصناعة الفندقية والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة وقطاع الإيواء السياحي الذي يُعَد أحد أبرز مجالات التنمية السياحية والاقتصادية.

الرصد السياحي الخبر

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ورشة عمل للاستفادة من منصة الرصد السياحي بالخبر غدًا
سبق

ينظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية غدًا الخميس، ورشة عمل للتعريف ومناقشة الاستفادة من منصة الرصد السياحي، لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة؛ وذلك بغرض دعم المستثمرين للتسجيل في المنصة؛ لما له من دور في توفير المعلومات والبيانات اللازمة؛ وذلك في فندق بالخبر.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن الهيئة تهدف من منصة الرصد، إلى المساندة في النهوض بالصناعة الفندقية والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة وقطاع الإيواء السياحي الذي يُعَد أحد أبرز مجالات التنمية السياحية والاقتصادية.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
12:12 PM

ورشة عمل للاستفادة من منصة الرصد السياحي بالخبر غدًا

لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ينظّم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية غدًا الخميس، ورشة عمل للتعريف ومناقشة الاستفادة من منصة الرصد السياحي، لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة؛ وذلك بغرض دعم المستثمرين للتسجيل في المنصة؛ لما له من دور في توفير المعلومات والبيانات اللازمة؛ وذلك في فندق بالخبر.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن الهيئة تهدف من منصة الرصد، إلى المساندة في النهوض بالصناعة الفندقية والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة وقطاع الإيواء السياحي الذي يُعَد أحد أبرز مجالات التنمية السياحية والاقتصادية.

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