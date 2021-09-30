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محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة

"الربيعة" كرم ممرضين أسهما في إسعاف حالتين تعرضتا لحادث مروري

افتتح الأمير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ ‫المجمعة وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لـتجمع الرياض الصحي الثاني مبنى مركز الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك خالد بسعة ٢٢ سريرًا بعد الانتهاء من مشروع تطوير مبنى الطوارئ.

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني والذي قدم لهم شرحًا عن مراحل إنجاز مشروع التطوير بعد إعادة تطوير وتحديث المبنى وبما يحقق رضا المستفيدين وزيادة إمكانات المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لأهالي المحافظة والمسافرين، حيث تعد المحافظة في موقع متميز للمسافرين والواقع على طريق دولي رابط بين وجهات محلية وخليجية.

من جانب آخر تفقد محافظ المجمعة ووزير الصحة سير الأعمال الحالية في مشروعات العمل بأقسام المختبر، ومبنى الكلى، والعلاج الطبيعي والأسنان ويأتي الأخيران بمشاركة المسؤولية المجتمعية ودعما من رجال الأعمال.

وفي الإطار ذاته، كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الممرض نواف العتيبي والممرضة لولو الخريصي اللذين أسهما في تقديم الإسعافات الأولية لحالتين في وقت سابق تعرضتا لحادث مروري وتقديرًا لجهودهما المخلصة في إسعاف الحالات الحرجة وموقفهما البطولي والمشرف الذي أشاد به الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني.

كما شملت جولة وزير الصحة والرئيس التنفيذي ل‫تجمع الرياض الصحي الثاني زيارة مركز الرعاية الصحية بروضة سدير والتويم وزيارة ديوانية البابطين وزيارة مركز عبدالعزيز الشويعر للرعاية الصحية في جلاجل والاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وبرنامج الطبيب الزائر.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة
سبق

افتتح الأمير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ ‫المجمعة وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لـتجمع الرياض الصحي الثاني مبنى مركز الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك خالد بسعة ٢٢ سريرًا بعد الانتهاء من مشروع تطوير مبنى الطوارئ.

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني والذي قدم لهم شرحًا عن مراحل إنجاز مشروع التطوير بعد إعادة تطوير وتحديث المبنى وبما يحقق رضا المستفيدين وزيادة إمكانات المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لأهالي المحافظة والمسافرين، حيث تعد المحافظة في موقع متميز للمسافرين والواقع على طريق دولي رابط بين وجهات محلية وخليجية.

من جانب آخر تفقد محافظ المجمعة ووزير الصحة سير الأعمال الحالية في مشروعات العمل بأقسام المختبر، ومبنى الكلى، والعلاج الطبيعي والأسنان ويأتي الأخيران بمشاركة المسؤولية المجتمعية ودعما من رجال الأعمال.

وفي الإطار ذاته، كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الممرض نواف العتيبي والممرضة لولو الخريصي اللذين أسهما في تقديم الإسعافات الأولية لحالتين في وقت سابق تعرضتا لحادث مروري وتقديرًا لجهودهما المخلصة في إسعاف الحالات الحرجة وموقفهما البطولي والمشرف الذي أشاد به الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني.

كما شملت جولة وزير الصحة والرئيس التنفيذي ل‫تجمع الرياض الصحي الثاني زيارة مركز الرعاية الصحية بروضة سدير والتويم وزيارة ديوانية البابطين وزيارة مركز عبدالعزيز الشويعر للرعاية الصحية في جلاجل والاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وبرنامج الطبيب الزائر.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
11:47 PM

محافظ المجمعة ووزير الصحة يفتتحان مبنى طوارئ مستشفى المجمعة

"الربيعة" كرم ممرضين أسهما في إسعاف حالتين تعرضتا لحادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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افتتح الأمير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ ‫المجمعة وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لـتجمع الرياض الصحي الثاني مبنى مركز الطوارئ والإسعاف بمستشفى الملك خالد بسعة ٢٢ سريرًا بعد الانتهاء من مشروع تطوير مبنى الطوارئ.

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني والذي قدم لهم شرحًا عن مراحل إنجاز مشروع التطوير بعد إعادة تطوير وتحديث المبنى وبما يحقق رضا المستفيدين وزيادة إمكانات المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لأهالي المحافظة والمسافرين، حيث تعد المحافظة في موقع متميز للمسافرين والواقع على طريق دولي رابط بين وجهات محلية وخليجية.

من جانب آخر تفقد محافظ المجمعة ووزير الصحة سير الأعمال الحالية في مشروعات العمل بأقسام المختبر، ومبنى الكلى، والعلاج الطبيعي والأسنان ويأتي الأخيران بمشاركة المسؤولية المجتمعية ودعما من رجال الأعمال.

وفي الإطار ذاته، كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الممرض نواف العتيبي والممرضة لولو الخريصي اللذين أسهما في تقديم الإسعافات الأولية لحالتين في وقت سابق تعرضتا لحادث مروري وتقديرًا لجهودهما المخلصة في إسعاف الحالات الحرجة وموقفهما البطولي والمشرف الذي أشاد به الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني.

كما شملت جولة وزير الصحة والرئيس التنفيذي ل‫تجمع الرياض الصحي الثاني زيارة مركز الرعاية الصحية بروضة سدير والتويم وزيارة ديوانية البابطين وزيارة مركز عبدالعزيز الشويعر للرعاية الصحية في جلاجل والاطلاع على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وبرنامج الطبيب الزائر.

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