القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد دون تصريح

في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بالصيد دون تصريح، وبحوزتهما بندقيتان هوائيتان و43 طائرًا مصيدًا.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينًا أن عقوبة الصيد دون تصريح غرامة تبلغ 10 آلاف ريال وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية.



وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

