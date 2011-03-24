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السفير البريطاني: على الحوثيين أن يحذوا حذو السعودية لإنهاء معاناة اليمن

عبر تغريدة رحب فيها بمبادرة المملكة وثمن جهودها في إحلال السلام

رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان ⁧المملكة العربية السعودية،⁩ أمس، بشأن وقف إطلاق النار في ⁧اليمن⁩.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو ⁧السعودية⁩ نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

السفير البريطاني في الرياض نيل كروميتون

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السفير البريطاني: على الحوثيين أن يحذوا حذو السعودية لإنهاء معاناة اليمن
سبق

رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان ⁧المملكة العربية السعودية،⁩ أمس، بشأن وقف إطلاق النار في ⁧اليمن⁩.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو ⁧السعودية⁩ نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
02:27 PM

السفير البريطاني: على الحوثيين أن يحذوا حذو السعودية لإنهاء معاناة اليمن

عبر تغريدة رحب فيها بمبادرة المملكة وثمن جهودها في إحلال السلام

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,688

رحب نيل كروميتون، السفير البريطاني في الرياض، بإعلان ⁧المملكة العربية السعودية،⁩ أمس، بشأن وقف إطلاق النار في ⁧اليمن⁩.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "إن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أمران ضروريان".

وقال السفير البريطاني: "يجب على الحوثيين الآن أن يحذوا حذو ⁧السعودية⁩ نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

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