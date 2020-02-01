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الأهلي يسعى للمنافسة بالعدالة.. وديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي

في ختام مباريات الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ففي مدينة الأحساء يستضيف العدالة نظيره الأهلي على ملعب عبدالله بن جلوي عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويسعى الأهلي للحاق بركب المنافسة، ولاسيما بعد تعثُّر النصر أمام ضمك. فيما يسعى العدالة لمواصلة صحوته الفنية بعد المستوى المميز الذي قدمه في المواجهتين الأخيرتين أمام النصر في الكأس، والاتحاد في دوري المحترفين.

ويملك الأهلي تسعًا وعشرين نقطة، فيما يملك العدالة عشر نقاط.

وفي الرياض يستضيف الشباب فريق الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند السادسة والربع. ويدخل الشباب المواجهة وفي جعبته اثنتان وعشرون نقطة منتشيًا بتحسن مستوياته الفنية مؤخرًا بعد إبرامه العديد من الصفقات، فيما يدخل الفتح هو الآخر بتحسن طفيف، وفي جعبته عشر نقاط.

وتُختتم الجولة بديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي عند الثامنة والربع. ويدخل الفيحاء حاملاً ثماني عشرة نقطة، فيما يدخل الفيصلي بأربع وعشرين نقطة.

ويتفوق الفيصلي بثباته الفني، فيما يعاني الفيحاء تذبذبًا ملحوظًا في المواجهات الماضية.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي العدالة الفيحاء الفيصلي الشباب الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يسعى للمنافسة بالعدالة.. وديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي
سبق

تُختتم اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ففي مدينة الأحساء يستضيف العدالة نظيره الأهلي على ملعب عبدالله بن جلوي عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويسعى الأهلي للحاق بركب المنافسة، ولاسيما بعد تعثُّر النصر أمام ضمك. فيما يسعى العدالة لمواصلة صحوته الفنية بعد المستوى المميز الذي قدمه في المواجهتين الأخيرتين أمام النصر في الكأس، والاتحاد في دوري المحترفين.

ويملك الأهلي تسعًا وعشرين نقطة، فيما يملك العدالة عشر نقاط.

وفي الرياض يستضيف الشباب فريق الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند السادسة والربع. ويدخل الشباب المواجهة وفي جعبته اثنتان وعشرون نقطة منتشيًا بتحسن مستوياته الفنية مؤخرًا بعد إبرامه العديد من الصفقات، فيما يدخل الفتح هو الآخر بتحسن طفيف، وفي جعبته عشر نقاط.

وتُختتم الجولة بديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي عند الثامنة والربع. ويدخل الفيحاء حاملاً ثماني عشرة نقطة، فيما يدخل الفيصلي بأربع وعشرين نقطة.

ويتفوق الفيصلي بثباته الفني، فيما يعاني الفيحاء تذبذبًا ملحوظًا في المواجهات الماضية.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
01:26 AM

الأهلي يسعى للمنافسة بالعدالة.. وديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي

في ختام مباريات الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
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تُختتم اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ففي مدينة الأحساء يستضيف العدالة نظيره الأهلي على ملعب عبدالله بن جلوي عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويسعى الأهلي للحاق بركب المنافسة، ولاسيما بعد تعثُّر النصر أمام ضمك. فيما يسعى العدالة لمواصلة صحوته الفنية بعد المستوى المميز الذي قدمه في المواجهتين الأخيرتين أمام النصر في الكأس، والاتحاد في دوري المحترفين.

ويملك الأهلي تسعًا وعشرين نقطة، فيما يملك العدالة عشر نقاط.

وفي الرياض يستضيف الشباب فريق الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند السادسة والربع. ويدخل الشباب المواجهة وفي جعبته اثنتان وعشرون نقطة منتشيًا بتحسن مستوياته الفنية مؤخرًا بعد إبرامه العديد من الصفقات، فيما يدخل الفتح هو الآخر بتحسن طفيف، وفي جعبته عشر نقاط.

وتُختتم الجولة بديربي المجمعة بين الفيحاء والفيصلي عند الثامنة والربع. ويدخل الفيحاء حاملاً ثماني عشرة نقطة، فيما يدخل الفيصلي بأربع وعشرين نقطة.

ويتفوق الفيصلي بثباته الفني، فيما يعاني الفيحاء تذبذبًا ملحوظًا في المواجهات الماضية.

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