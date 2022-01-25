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شاهد.. محافظ المجمعة يشارك فرحة العودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

تخلل الجولة حفل وكلمات ومعرض فني ودروس متزامنة عبر منصة مدرستي

شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل أفراد المجتمع التعليمي فرحة العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان في استقباله مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والمساعد للشؤون التعليمية أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والقيادات التعليمية والإدارية، خلال زيارته لمدرسة بلال بن رباح - رضي الله عنه - الابتدائية وفريق تربوي وإداري من إدارة تعليم المجمعة.

وبدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب خالد بن نايف القرشي، وألقى مدير المدرسة فهد بن حماد الشمري كلمة بهذه المناسبة، ثم ألقى الطالب طلال بن عبدالله الوليعي كلمة الطلاب، تلاها كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبدالله صالح آل صالح.

وفي نهاية الحفل، تجول محافظ المجمعة ومدير التعليم على الأنشطة، وشارك أبناءه الطلاب في المعرض الفني المقام بهذه المناسبة، ثم حضر عددًا من الدروس الحضورية والمتزامنة عبر منصة مدرستي.

وفي نهاية الزيارة، قدم محافظ المجمعة شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على حرصها على سلامة الجميع ودعمها الكبير لجميع القطاعات، كما أوضح أن عودة طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية لمقاعد الدراسة جاءت وسط فرحة غامرة للجميع للعودة الحضورية، وتمنى لأبنائه الطلبة دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود المباركة في تعليم المجمعة والتي صنعت قصة نجاح يُحتذى بها بقيادة مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

كما ألقى مدير تعليم المجمعة كلمة قدم فيها شكره للقـيادة الرشيدة -أيدها الله- وأشاد بدور وزارة التعليم من خلال حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030م، وثمّن لمحافظ المجمعة دعمه واهتمامه بالتعليم ورعايته لجميع مناسبات إدارة التعليم.

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شاهد.. محافظ المجمعة يشارك فرحة العودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال
سبق

شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل أفراد المجتمع التعليمي فرحة العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان في استقباله مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والمساعد للشؤون التعليمية أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والقيادات التعليمية والإدارية، خلال زيارته لمدرسة بلال بن رباح - رضي الله عنه - الابتدائية وفريق تربوي وإداري من إدارة تعليم المجمعة.

وبدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب خالد بن نايف القرشي، وألقى مدير المدرسة فهد بن حماد الشمري كلمة بهذه المناسبة، ثم ألقى الطالب طلال بن عبدالله الوليعي كلمة الطلاب، تلاها كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبدالله صالح آل صالح.

وفي نهاية الحفل، تجول محافظ المجمعة ومدير التعليم على الأنشطة، وشارك أبناءه الطلاب في المعرض الفني المقام بهذه المناسبة، ثم حضر عددًا من الدروس الحضورية والمتزامنة عبر منصة مدرستي.

وفي نهاية الزيارة، قدم محافظ المجمعة شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على حرصها على سلامة الجميع ودعمها الكبير لجميع القطاعات، كما أوضح أن عودة طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية لمقاعد الدراسة جاءت وسط فرحة غامرة للجميع للعودة الحضورية، وتمنى لأبنائه الطلبة دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود المباركة في تعليم المجمعة والتي صنعت قصة نجاح يُحتذى بها بقيادة مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

كما ألقى مدير تعليم المجمعة كلمة قدم فيها شكره للقـيادة الرشيدة -أيدها الله- وأشاد بدور وزارة التعليم من خلال حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030م، وثمّن لمحافظ المجمعة دعمه واهتمامه بالتعليم ورعايته لجميع مناسبات إدارة التعليم.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:42 PM

شاهد.. محافظ المجمعة يشارك فرحة العودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

تخلل الجولة حفل وكلمات ومعرض فني ودروس متزامنة عبر منصة مدرستي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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شارك محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل أفراد المجتمع التعليمي فرحة العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكان في استقباله مدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والمساعد للشؤون التعليمية أحمد بن إبراهيم العبدالوهاب والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والقيادات التعليمية والإدارية، خلال زيارته لمدرسة بلال بن رباح - رضي الله عنه - الابتدائية وفريق تربوي وإداري من إدارة تعليم المجمعة.

وبدأ برنامج الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب خالد بن نايف القرشي، وألقى مدير المدرسة فهد بن حماد الشمري كلمة بهذه المناسبة، ثم ألقى الطالب طلال بن عبدالله الوليعي كلمة الطلاب، تلاها كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابة عنهم الدكتور عبدالله صالح آل صالح.

وفي نهاية الحفل، تجول محافظ المجمعة ومدير التعليم على الأنشطة، وشارك أبناءه الطلاب في المعرض الفني المقام بهذه المناسبة، ثم حضر عددًا من الدروس الحضورية والمتزامنة عبر منصة مدرستي.

وفي نهاية الزيارة، قدم محافظ المجمعة شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على حرصها على سلامة الجميع ودعمها الكبير لجميع القطاعات، كما أوضح أن عودة طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية لمقاعد الدراسة جاءت وسط فرحة غامرة للجميع للعودة الحضورية، وتمنى لأبنائه الطلبة دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بالجهود المباركة في تعليم المجمعة والتي صنعت قصة نجاح يُحتذى بها بقيادة مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

كما ألقى مدير تعليم المجمعة كلمة قدم فيها شكره للقـيادة الرشيدة -أيدها الله- وأشاد بدور وزارة التعليم من خلال حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030م، وثمّن لمحافظ المجمعة دعمه واهتمامه بالتعليم ورعايته لجميع مناسبات إدارة التعليم.

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