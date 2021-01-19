روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا فعّال 100 %

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.
ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.
ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.
روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.
ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.
ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.