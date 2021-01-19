النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا فعّال 100 %

أكدت أن التجارب السريرية أثبتت فعاليته

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا فعّال 100 %
سبق

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:55 PM

روسيا: لقاحنا الثاني ضد كورونا فعّال 100 %

أكدت أن التجارب السريرية أثبتت فعاليته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
750

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد، قد أثبت فعاليته بنسبة 100%.

ووفق وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، فقد أثبتت "التجارب السريرية فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100%.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,456
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,858

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة