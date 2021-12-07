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برعاية أمير المنطقة .."الموارد البشرية" بعسير تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمت فعاليات متعددة تستهدف العمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع

شهد وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس أمس، الاحتفال الذي نظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وتضمّن الحفل عددًا من الفقرات والكلمات الأوبريتات الوطنية التي تجسد آمال وطموح ذوي الإعاقة من استراتيجية تطوير عسير، إضافة إلى قصص نجاح لأشخاص مميزين من ذوي الإعاقة، ومعرضًا مصاحبًا تضمن مشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير هادي الشهراني حرص الوزارة على تنظيم هذا الاحتفال لتوعية المجتمع وتثقيفه تجاه حقوق ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم.

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برعاية أمير المنطقة .."الموارد البشرية" بعسير تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة
سبق

شهد وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس أمس، الاحتفال الذي نظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وتضمّن الحفل عددًا من الفقرات والكلمات الأوبريتات الوطنية التي تجسد آمال وطموح ذوي الإعاقة من استراتيجية تطوير عسير، إضافة إلى قصص نجاح لأشخاص مميزين من ذوي الإعاقة، ومعرضًا مصاحبًا تضمن مشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير هادي الشهراني حرص الوزارة على تنظيم هذا الاحتفال لتوعية المجتمع وتثقيفه تجاه حقوق ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:12 PM

برعاية أمير المنطقة .."الموارد البشرية" بعسير تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمت فعاليات متعددة تستهدف العمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع

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فايع الزيادي - عسير
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شهد وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس أمس، الاحتفال الذي نظّمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها وذلك برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

وتضمّن الحفل عددًا من الفقرات والكلمات الأوبريتات الوطنية التي تجسد آمال وطموح ذوي الإعاقة من استراتيجية تطوير عسير، إضافة إلى قصص نجاح لأشخاص مميزين من ذوي الإعاقة، ومعرضًا مصاحبًا تضمن مشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير هادي الشهراني حرص الوزارة على تنظيم هذا الاحتفال لتوعية المجتمع وتثقيفه تجاه حقوق ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع، وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم.

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