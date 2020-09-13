كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية هادي آل كليب سبق 2020-09-13 كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج. وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر". كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 10:49 PM

اخر تعديل 14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 01:50 AM

مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ





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كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".