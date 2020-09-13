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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية

أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ

كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".

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مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية
سبق

كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:49 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:50 AM

مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية

أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ

A A A
هادي آل كليب - الرياض
7
18,153

كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".

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