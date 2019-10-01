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"المالكي" يرصد ويدمِّر مجاميع حوثية ومنصات هاون بضربات موجعة.. والقيادة تكرمه

قائد القوة الجنوبية منحه 10 آلاف ريال وشهادة شكر تقديرًا لجهوده البطولية

نفَّذ الوكيل رقيب محمد بن سلمان المالكي ضربات موجعة ضد الحوثيين بالحد الجنوبي، تحديدًا في صعدة اليمنية، وذلك عبر سلاح "التاو"؛ إذ لقن الميليشيات ضربات موجعة، أصابتهم في مقتل؛ فقامت قيادة الحرس الوطني بتكريمه تقديرًا لجهوده البطولي.

وفي التفاصيل، حقق "المالكي"، وهو من منسوبي الحرس الوطني المنتشر على جبهات الحد الجنوبي، إنجازًا بقصفه مجاميع حوثية متمردة، ورصده عربات عسكرية، ومنصات هاون؛ فقام بتدميرها؛ فوجّه قائد القوة الجنوبية بتكريمه نظير جهوده البطولية بمبلغ 10 آلاف ريال، وشهادة شكر وتقدير.

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"المالكي" يرصد ويدمِّر مجاميع حوثية ومنصات هاون بضربات موجعة.. والقيادة تكرمه
سبق

نفَّذ الوكيل رقيب محمد بن سلمان المالكي ضربات موجعة ضد الحوثيين بالحد الجنوبي، تحديدًا في صعدة اليمنية، وذلك عبر سلاح "التاو"؛ إذ لقن الميليشيات ضربات موجعة، أصابتهم في مقتل؛ فقامت قيادة الحرس الوطني بتكريمه تقديرًا لجهوده البطولي.

وفي التفاصيل، حقق "المالكي"، وهو من منسوبي الحرس الوطني المنتشر على جبهات الحد الجنوبي، إنجازًا بقصفه مجاميع حوثية متمردة، ورصده عربات عسكرية، ومنصات هاون؛ فقام بتدميرها؛ فوجّه قائد القوة الجنوبية بتكريمه نظير جهوده البطولية بمبلغ 10 آلاف ريال، وشهادة شكر وتقدير.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
12:09 AM

"المالكي" يرصد ويدمِّر مجاميع حوثية ومنصات هاون بضربات موجعة.. والقيادة تكرمه

قائد القوة الجنوبية منحه 10 آلاف ريال وشهادة شكر تقديرًا لجهوده البطولية

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فهد كاملي - جازان
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8,757

نفَّذ الوكيل رقيب محمد بن سلمان المالكي ضربات موجعة ضد الحوثيين بالحد الجنوبي، تحديدًا في صعدة اليمنية، وذلك عبر سلاح "التاو"؛ إذ لقن الميليشيات ضربات موجعة، أصابتهم في مقتل؛ فقامت قيادة الحرس الوطني بتكريمه تقديرًا لجهوده البطولي.

وفي التفاصيل، حقق "المالكي"، وهو من منسوبي الحرس الوطني المنتشر على جبهات الحد الجنوبي، إنجازًا بقصفه مجاميع حوثية متمردة، ورصده عربات عسكرية، ومنصات هاون؛ فقام بتدميرها؛ فوجّه قائد القوة الجنوبية بتكريمه نظير جهوده البطولية بمبلغ 10 آلاف ريال، وشهادة شكر وتقدير.

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