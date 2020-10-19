لا تصدقها .. 5 خرافات شائعة عن أشهر مشروب في العالم

أيهما أفضل .. الأسود أم الأخضر؟

يتناول كثيرٌ من الناس خرافات لا يمكن تصديقها بشأن الشاي؛ النبتة ذات الشعبية الواسعة عالمياً، فيما "يبتكر" آخرون أفكاراً غير منطقية إذا ما تمّت إضافة مشروبات أخرى إليه.

وينقل "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ستاندرد ميديا"، 5 خرافات شائعة يتداولها كثيرٌ من الناس عن الشاي، أثبت العلم والخبراء أنها غير صحيحة على الإطلاق، وهي:

الأخضر أفضل من الأسود

قد يتصارع اثنان بشأن ما إذا كان الشاي الأخضر أفضل من الأسود أو العكس، لكن في الحقيقة، فإن كلا النوعين يأتي من نبات واحد يسمّى "كاميليا سينينسيس"، ويحتوي كلاهما على كميات متساوية من مضادات الأكسدة والمعادن.

أيّ نبات عشبي هو شاي

هذا ليس صحيحاً، فالمشروبات المصنوعة من الأعشاب والتوابل أو غيرها من المواد النباتية، تتم معالجتها بماء ساخن قبل أن تصل إليك، أما الشاي فلا يخضع لهذه العملية. وبينما يحتوي الشاي على مادة الكافيين، فإن الأعشاب لا تحتوي على هذه المادة التي تميز الشاي.

الأمريكيون اخترعوا أكياس الشاي

لم يفعل البريطانيون ذلك، بل إن من اخترع أكياس الشاي أمة أكثر ارتباطاً بالقهوة، إنهم الأمريكيون. وتشير المعلومات إلى أن أول كيس شاي ابتكره تاجر الشاي الأمريكي توماس سوليفان.

إضافة الحليب إلى الشاي تقلل فاعليته

يعتقد كثيرون أن إضافة الحليب إلى الشاي تقلل من فاعلية الشاي باعتباره منبهاً، لكن دراسات عدة أشارت إلى أن جسم الإنسان يمتص الكمية نفسها من مادة الكافيين، سواء كان الشاي نقياً أو مخلوطاً بمشروب آخر.

تخزين الشاي لفترة طويلة يفسده

ليس للشاي تاريخ انتهاء، طالما تم حفظه في مكان مظلم وبارد. قد يقول البعض إن تلك الأوراق الصغيرة الطازجة تفسد بعد 6 أشهر، أو تفقد نكهتها بعد عام من التخزين، لكن هذا غير صحيح إن أحسنت تخزين الشاي.