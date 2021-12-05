خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161
سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.
وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.
خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-05
سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.
وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:31 AM
خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161
سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.
وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.