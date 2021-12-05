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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161

سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:31 AM

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,150
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,527
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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