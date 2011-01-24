"الشلهوب": رجال الأمن سيتابعون الالتزام بتطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية

أكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، على أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة وفق ما يقع ضمن اختصاصها بتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، وذلك في الأحياء السكنية والاستراحات وغيرها من الأماكن والمناطق العامة في القرى والهجر والمراكز في ضبط أي مخالفات تخالف لائحة الحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأهاب خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد، بجميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال الالتزام بلبس الكمامة، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

ولفت إلى أن الجهات الصحية أعلنت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة لائحة الحد من التجمعات أثناء إجازة نصف العام الدراسي.