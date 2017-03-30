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"الأوقاف" تطرح مسودتَيْ مشاريع تنظيمية لإبداء الرأي والمقترحات حولها

تستهدف من خلالها تنظيم القطاع الوقفي وأعمال النظار

طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ مسودتَيْ مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة؛ بهدف عرضها للعموم لإبداء المرئيات والمقترحات، مستهدفة المهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي بشكل خاص.

وتفصيلاً، يهدف مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف إلى حث الكيانات الوقفية على التحول نحو المؤسسية عبر تحفيز الكيانات على تطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة، فيما تتضمن لائحة أعمال النظارة عددًا من الضوابط التنظيمية لأعمال نظارة الأوقاف، التي تتناول أهم أعمال النظارة التي تبدأ بالتوثيق والتسجيل، مرورًا بواجبات الالتزام بشرط الواقف، والقيام على شؤون الوقف، واستثماره، وصرف غلته، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية وذات العلاقة. كما تتضمن اللائحة آليات الإشراف والرقابة التي توضح المخالفات المترتبة على عدم الالتزام باللائحة والعقوبات على المخالفين.

وتهدف الوثائق التنظيمية المطروحة إلى المحافظة على الوقف، وتطويره، وتنميته، وذلك من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف، وإقرار مبادئ الحوكمة الرشيدة للكيانات الوقفية؛ لتتحقق بذلك إحدى أهم الركائز المنبثقة من استراتيجية الهيئة، المتمثلة في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف.

ويمكن للعموم والمهتمين والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على المسودة، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 23 إبريل 2021م.

مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/Governance/Pages/default.aspx

مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/BusinessOrganization/Pages/default.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأوقاف" تطرح مسودتَيْ مشاريع تنظيمية لإبداء الرأي والمقترحات حولها
سبق

طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ مسودتَيْ مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة؛ بهدف عرضها للعموم لإبداء المرئيات والمقترحات، مستهدفة المهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي بشكل خاص.

وتفصيلاً، يهدف مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف إلى حث الكيانات الوقفية على التحول نحو المؤسسية عبر تحفيز الكيانات على تطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة، فيما تتضمن لائحة أعمال النظارة عددًا من الضوابط التنظيمية لأعمال نظارة الأوقاف، التي تتناول أهم أعمال النظارة التي تبدأ بالتوثيق والتسجيل، مرورًا بواجبات الالتزام بشرط الواقف، والقيام على شؤون الوقف، واستثماره، وصرف غلته، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية وذات العلاقة. كما تتضمن اللائحة آليات الإشراف والرقابة التي توضح المخالفات المترتبة على عدم الالتزام باللائحة والعقوبات على المخالفين.

وتهدف الوثائق التنظيمية المطروحة إلى المحافظة على الوقف، وتطويره، وتنميته، وذلك من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف، وإقرار مبادئ الحوكمة الرشيدة للكيانات الوقفية؛ لتتحقق بذلك إحدى أهم الركائز المنبثقة من استراتيجية الهيئة، المتمثلة في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف.

ويمكن للعموم والمهتمين والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على المسودة، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 23 إبريل 2021م.

مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/Governance/Pages/default.aspx

مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/BusinessOrganization/Pages/default.aspx

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
09:35 PM
اخر تعديل
30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:15 AM

"الأوقاف" تطرح مسودتَيْ مشاريع تنظيمية لإبداء الرأي والمقترحات حولها

تستهدف من خلالها تنظيم القطاع الوقفي وأعمال النظار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين 16 شعبان 1442هـ مسودتَيْ مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، ومشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة؛ بهدف عرضها للعموم لإبداء المرئيات والمقترحات، مستهدفة المهتمين والعاملين بالقطاع الوقفي بشكل خاص.

وتفصيلاً، يهدف مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف إلى حث الكيانات الوقفية على التحول نحو المؤسسية عبر تحفيز الكيانات على تطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة، فيما تتضمن لائحة أعمال النظارة عددًا من الضوابط التنظيمية لأعمال نظارة الأوقاف، التي تتناول أهم أعمال النظارة التي تبدأ بالتوثيق والتسجيل، مرورًا بواجبات الالتزام بشرط الواقف، والقيام على شؤون الوقف، واستثماره، وصرف غلته، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية وذات العلاقة. كما تتضمن اللائحة آليات الإشراف والرقابة التي توضح المخالفات المترتبة على عدم الالتزام باللائحة والعقوبات على المخالفين.

وتهدف الوثائق التنظيمية المطروحة إلى المحافظة على الوقف، وتطويره، وتنميته، وذلك من خلال تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف، وإقرار مبادئ الحوكمة الرشيدة للكيانات الوقفية؛ لتتحقق بذلك إحدى أهم الركائز المنبثقة من استراتيجية الهيئة، المتمثلة في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف.

ويمكن للعموم والمهتمين والعاملين في القطاع الوقفي الاطلاع على المسودة، وإبداء الرأي، وتقديم المقترحات من خلال منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك في موعد أقصاه 23 إبريل 2021م.

مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/Governance/Pages/default.aspx

مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Islamic/awqaf/BusinessOrganization/Pages/default.aspx

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