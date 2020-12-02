مصادر يمنية.. انفجار لمخازن أسلحة تتبع المليشيات داخل مطار صنعاء

كشفت مصادر يمنية عن انفجار لمخازن أسلحة تتبع المليشيات داخل مطار صنعاء الدولي.
وبينت المصادر أن مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.
كشفت مصادر يمنية عن انفجار لمخازن أسلحة تتبع المليشيات داخل مطار صنعاء الدولي.
وبينت المصادر أن مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.مطار صنعاء الدولي انفجار
كشفت مصادر يمنية عن انفجار لمخازن أسلحة تتبع المليشيات داخل مطار صنعاء الدولي.
وبينت المصادر أن مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.
كشفت مصادر يمنية عن انفجار لمخازن أسلحة تتبع المليشيات داخل مطار صنعاء الدولي.
وبينت المصادر أن مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.