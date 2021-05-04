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المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

إجمالي المصابين يقترب من 4.5 مليون.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.

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المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:31 PM

المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

إجمالي المصابين يقترب من 4.5 مليون.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.

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