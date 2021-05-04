وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.

المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-04 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 11:31 PM

المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إجمالي المصابين يقترب من 4.5 مليون.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.