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الحوثيون يطلقون صاروخاً من "عمران" ويسقط في "صعدة"

"المالكي": التحالف مستمر في تحييد القدرات البالستية للميليشيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠١٩م صاروخاً بالستياً من محافظة "عمران بمديرية حرف سفيان" باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة".

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحوثيون يطلقون صاروخاً من "عمران" ويسقط في "صعدة"
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠١٩م صاروخاً بالستياً من محافظة "عمران بمديرية حرف سفيان" باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة".

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
04:53 PM

الحوثيون يطلقون صاروخاً من "عمران" ويسقط في "صعدة"

"المالكي": التحالف مستمر في تحييد القدرات البالستية للميليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠١٩م صاروخاً بالستياً من محافظة "عمران بمديرية حرف سفيان" باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة".

وقال "المالكي": استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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