النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

اتهمها بالوقوف وراء رقابة غير قانونية وغير دستورية عليه

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تقدُّمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية" عليه.

وقال "ترامب" في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جرسي: "قدمت بصفتي ممثلًا رئيسيًّا، إجراء جماعيًّا هامًّا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء: مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"
سبق

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تقدُّمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية" عليه.

وقال "ترامب" في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جرسي: "قدمت بصفتي ممثلًا رئيسيًّا، إجراء جماعيًّا هامًّا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء: مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
07:39 PM

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

اتهمها بالوقوف وراء رقابة غير قانونية وغير دستورية عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
661

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تقدُّمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية" عليه.

وقال "ترامب" في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جرسي: "قدمت بصفتي ممثلًا رئيسيًّا، إجراء جماعيًّا هامًّا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء: مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,592
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,981
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,703

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة