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جدة .. شابة دخلت المستشفى تعاني صداعاً وخرجت عقب استئصال ورم بالدماغ

جراحة ناجحة أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فهد عقب ما أظهرته أشعة الرنين

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إزالة ورم وعائي من دماغ شابة مقيمة، كانت تعاني صداعاً متكرراً واضطرابات عصبية وضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وتغيرات في درجة الوعي مع عجز كامل عن الحركة.

وأُجريت لها أشعة رنين مغناطيسي للدماغ تبيّن منها وجود ورم وعائي كهفي كبير ضاغط على الأنسجة العصبية والدموية والدماغية، خاصة مراكز الحركة بالدماغ، وكان لابد من تدخل جراحي عاجل لإزالة الورم.

وبعد التنسيق مع فريق التخدير تمّ إجراء عمل جراحي متميز بمدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة بجهاز الملاحة الجراحية وأجهزة مبرمجة لمثل هذه العمليات واستعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ والأعصاب، واستؤصل الورم الوعائي الكهفي بشكل كامل دون مضاعفات وفُصل عن الأنسجة الدماغية الحيوية بدقة وإتقان، والمريضة الآن تتمتع بصحة جيدة وقادرة على الحركة ومتجاوبة بشكل كامل مع العلاج.

فريق طبي استئصال ورم بالدماغ مستشفى الملك فهد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. شابة دخلت المستشفى تعاني صداعاً وخرجت عقب استئصال ورم بالدماغ
سبق

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إزالة ورم وعائي من دماغ شابة مقيمة، كانت تعاني صداعاً متكرراً واضطرابات عصبية وضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وتغيرات في درجة الوعي مع عجز كامل عن الحركة.

وأُجريت لها أشعة رنين مغناطيسي للدماغ تبيّن منها وجود ورم وعائي كهفي كبير ضاغط على الأنسجة العصبية والدموية والدماغية، خاصة مراكز الحركة بالدماغ، وكان لابد من تدخل جراحي عاجل لإزالة الورم.

وبعد التنسيق مع فريق التخدير تمّ إجراء عمل جراحي متميز بمدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة بجهاز الملاحة الجراحية وأجهزة مبرمجة لمثل هذه العمليات واستعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ والأعصاب، واستؤصل الورم الوعائي الكهفي بشكل كامل دون مضاعفات وفُصل عن الأنسجة الدماغية الحيوية بدقة وإتقان، والمريضة الآن تتمتع بصحة جيدة وقادرة على الحركة ومتجاوبة بشكل كامل مع العلاج.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:26 PM

جدة .. شابة دخلت المستشفى تعاني صداعاً وخرجت عقب استئصال ورم بالدماغ

جراحة ناجحة أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فهد عقب ما أظهرته أشعة الرنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إزالة ورم وعائي من دماغ شابة مقيمة، كانت تعاني صداعاً متكرراً واضطرابات عصبية وضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وتغيرات في درجة الوعي مع عجز كامل عن الحركة.

وأُجريت لها أشعة رنين مغناطيسي للدماغ تبيّن منها وجود ورم وعائي كهفي كبير ضاغط على الأنسجة العصبية والدموية والدماغية، خاصة مراكز الحركة بالدماغ، وكان لابد من تدخل جراحي عاجل لإزالة الورم.

وبعد التنسيق مع فريق التخدير تمّ إجراء عمل جراحي متميز بمدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة بجهاز الملاحة الجراحية وأجهزة مبرمجة لمثل هذه العمليات واستعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ والأعصاب، واستؤصل الورم الوعائي الكهفي بشكل كامل دون مضاعفات وفُصل عن الأنسجة الدماغية الحيوية بدقة وإتقان، والمريضة الآن تتمتع بصحة جيدة وقادرة على الحركة ومتجاوبة بشكل كامل مع العلاج.

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