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سكان "ملحق الصفا" بجازان: حديقة وملعب الحي يعانيان الإهمال منذ 7 سنوات

طالبوا الأمانة بالجدية في استكمال تطوير المشروع الذي تعثر بخطواته الأولى

عبَّر سكان ملحق حي الصفا بجازان عن تذمرهم من الإهمال الذي طال حديقة وملعب الحي؛ وذلك بعد تعثُّر مشروع تطويرهما لمدة تزيد على سبع سنوات، مطالبين أمانة المنطقة بالتعامل بجدية واهتمام مع وضعهما لاستكمال المشروع المتعثر.

وتفصيلاً، قال أهالي الحي: "إن حديقة الحي تعاني الإهمال، وذلك على الرغم من بدء المشروع، ولكن تعثر تنفيذه في خطواته الأولى".

وأضافوا بأن الحي يفتقر لأي متنزه للأهالي، وأنهم استبشروا بإنشاء هذا المشروع، ولكنه لم يرَ النور. مناشدين أمانة جازان تنفيذ الحديقة والملعب الذي ينتظره السكان.

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سكان "ملحق الصفا" بجازان: حديقة وملعب الحي يعانيان الإهمال منذ 7 سنوات
سبق

عبَّر سكان ملحق حي الصفا بجازان عن تذمرهم من الإهمال الذي طال حديقة وملعب الحي؛ وذلك بعد تعثُّر مشروع تطويرهما لمدة تزيد على سبع سنوات، مطالبين أمانة المنطقة بالتعامل بجدية واهتمام مع وضعهما لاستكمال المشروع المتعثر.

وتفصيلاً، قال أهالي الحي: "إن حديقة الحي تعاني الإهمال، وذلك على الرغم من بدء المشروع، ولكن تعثر تنفيذه في خطواته الأولى".

وأضافوا بأن الحي يفتقر لأي متنزه للأهالي، وأنهم استبشروا بإنشاء هذا المشروع، ولكنه لم يرَ النور. مناشدين أمانة جازان تنفيذ الحديقة والملعب الذي ينتظره السكان.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:27 PM

سكان "ملحق الصفا" بجازان: حديقة وملعب الحي يعانيان الإهمال منذ 7 سنوات

طالبوا الأمانة بالجدية في استكمال تطوير المشروع الذي تعثر بخطواته الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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2,613

عبَّر سكان ملحق حي الصفا بجازان عن تذمرهم من الإهمال الذي طال حديقة وملعب الحي؛ وذلك بعد تعثُّر مشروع تطويرهما لمدة تزيد على سبع سنوات، مطالبين أمانة المنطقة بالتعامل بجدية واهتمام مع وضعهما لاستكمال المشروع المتعثر.

وتفصيلاً، قال أهالي الحي: "إن حديقة الحي تعاني الإهمال، وذلك على الرغم من بدء المشروع، ولكن تعثر تنفيذه في خطواته الأولى".

وأضافوا بأن الحي يفتقر لأي متنزه للأهالي، وأنهم استبشروا بإنشاء هذا المشروع، ولكنه لم يرَ النور. مناشدين أمانة جازان تنفيذ الحديقة والملعب الذي ينتظره السكان.

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