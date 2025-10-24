"فيصل بن فرحان" صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة وزيرًا للخارجية

كبير للمستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.. وسفير بألمانيا

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي صدر اليوم أمرٌ ملَكي بتعيينه وزيرًا للخارجية:

1996- 1998م: نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001- 2013م: ممثلًا لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء، نائبًا لرئيس المجلس، ومن ثم رئيسًا لمجلس الإدارة.

2003- 2017م: شريكًا مؤسسًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017م: مستشارًا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية.

2018- 2019م: كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019م حتى تاريخه: سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017م حتى تاريخه: عضوًا بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019م: تعيينه وزيرًا للخارجية.