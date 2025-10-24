النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن فرحان" صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة وزيرًا للخارجية

كبير للمستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.. وسفير بألمانيا

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي صدر اليوم أمرٌ ملَكي بتعيينه وزيرًا للخارجية:

1996- 1998م: نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001- 2013م: ممثلًا لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء، نائبًا لرئيس المجلس، ومن ثم رئيسًا لمجلس الإدارة.

2003- 2017م: شريكًا مؤسسًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017م: مستشارًا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية.

2018- 2019م: كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019م حتى تاريخه: سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017م حتى تاريخه: عضوًا بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019م: تعيينه وزيرًا للخارجية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن فرحان" صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة وزيرًا للخارجية
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي صدر اليوم أمرٌ ملَكي بتعيينه وزيرًا للخارجية:

1996- 1998م: نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001- 2013م: ممثلًا لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء، نائبًا لرئيس المجلس، ومن ثم رئيسًا لمجلس الإدارة.

2003- 2017م: شريكًا مؤسسًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017م: مستشارًا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية.

2018- 2019م: كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019م حتى تاريخه: سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017م حتى تاريخه: عضوًا بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019م: تعيينه وزيرًا للخارجية.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:30 AM

"فيصل بن فرحان" صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة وزيرًا للخارجية

كبير للمستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.. وسفير بألمانيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
8,094

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي صدر اليوم أمرٌ ملَكي بتعيينه وزيرًا للخارجية:

1996- 1998م: نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.

2001- 2013م: ممثلًا لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء، نائبًا لرئيس المجلس، ومن ثم رئيسًا لمجلس الإدارة.

2003- 2017م: شريكًا مؤسسًا ورئيسًا لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017م: مستشارًا بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشارًا في وزارة الخارجية.

2018- 2019م: كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019م حتى تاريخه: سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017م حتى تاريخه: عضوًا بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019م: تعيينه وزيرًا للخارجية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,983

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة