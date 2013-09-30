النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة

في جلسة المجلس المنعقدة اليوم.. بعد اكتساب الحكم صفة القطعية

وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة
سبق

وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
12:31 PM

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة

في جلسة المجلس المنعقدة اليوم.. بعد اكتساب الحكم صفة القطعية

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
264

وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,969

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة