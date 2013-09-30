وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة بدر العتيبي سبق 2020-09-30 وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة. وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 12:31 PM

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة في جلسة المجلس المنعقدة اليوم.. بعد اكتساب الحكم صفة القطعية





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وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.