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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
05:20 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.

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