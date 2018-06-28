خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-28
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
05:20 PM
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 6346 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1332046 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 17121 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 4698 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1235923 حالة.