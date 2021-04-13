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فيديو.. هلال رمضان والقهوة العربية تحت الماء

في العقبة الأردنية

ظهر هلال رمضان تحت الماء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك في مقطع فيديو مثير، كان فيه الهلال ملوناً بالزخارف، في صحبة غواصين يصبون القهوة العربية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص.. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها أعلام أردنية.

كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسماً لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواص آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضاً، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضاً.

وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين وهو يقوم بصبّ القهوة العربية لغواص آخر.

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فيديو.. هلال رمضان والقهوة العربية تحت الماء
سبق

ظهر هلال رمضان تحت الماء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك في مقطع فيديو مثير، كان فيه الهلال ملوناً بالزخارف، في صحبة غواصين يصبون القهوة العربية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص.. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها أعلام أردنية.

كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسماً لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواص آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضاً، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضاً.

وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين وهو يقوم بصبّ القهوة العربية لغواص آخر.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:30 PM

فيديو.. هلال رمضان والقهوة العربية تحت الماء

في العقبة الأردنية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,406

ظهر هلال رمضان تحت الماء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك في مقطع فيديو مثير، كان فيه الهلال ملوناً بالزخارف، في صحبة غواصين يصبون القهوة العربية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، احتفلت جمعية العقبة للغوص في الأردن بقدوم شهر رمضان على طريقتها الخاصة، ووجهت التهنئة من تحت الماء.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر غواصين تحت الماء، يلبسون الزي الأردني، ويحملون لافتة مكتوب عليها "جمعية العقبة للغوص.. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك"، على أنغام الأنشودة الرمضانية "مرحب مرحب يا هلال"، وعلى جانبيها أعلام أردنية.

كما يظهر الفيديو أحد الغواصين وهو يحمل مجسماً لهلال مع "فانوس" رمضان ويغوص، فيما يحمل غواص آخر مجسم "فانوس" رمضاني أيضاً، ويغوص غواص آخر تحت الماء ويحمل مجسم هلال أيضاً.

وفي نهاية الفيديو يظهر أحد الغواصين وهو يقوم بصبّ القهوة العربية لغواص آخر.

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