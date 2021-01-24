تضرر أكثر من 15 مركبة و6 ورش في موقع سقوط الصاروخ الباليستي الحوثي بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه ظهران الجنوب. وقال "التحالف"، إن شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأشار تقرير أولي بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية. ونشرت صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب. وأكد "التحالف"، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم الاثنين بعملية إطلاق لصواريخ باليستية.

بالفيديو.. تضرر أكثر من 15 مركبة و6 ورش في موقع سقوط الصاروخ الحوثي بأحد المسارحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24 تضرر أكثر من 15 مركبة و6 ورش في موقع سقوط الصاروخ الباليستي الحوثي بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقال "التحالف"، إن شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأشار تقرير أولي بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

ونشرت صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

وأكد "التحالف"، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم الاثنين بعملية إطلاق لصواريخ باليستية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443 05:34 PM

بالفيديو.. تضرر أكثر من 15 مركبة و6 ورش في موقع سقوط الصاروخ الحوثي بأحد المسارحة





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تضرر أكثر من 15 مركبة و6 ورش في موقع سقوط الصاروخ الباليستي الحوثي بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقال "التحالف"، إن شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأشار تقرير أولي بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

ونشرت صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

وأكد "التحالف"، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم الاثنين بعملية إطلاق لصواريخ باليستية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا