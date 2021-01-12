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المملكة تدين اعتزام "إسرائيل" إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

جددت رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديداً لمقررات الشرعية الدولية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

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المملكة تدين اعتزام "إسرائيل" إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
07:43 PM

المملكة تدين اعتزام "إسرائيل" إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

جددت رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديداً لمقررات الشرعية الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

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