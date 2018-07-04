النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

القيادة تعزي حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الشيخ حمد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القيادة تعزي حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الشيخ حمد القاسمي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:51 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
03:26 AM

القيادة تعزي حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الشيخ حمد القاسمي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
3,378

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,638
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,097
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,131
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,409

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة