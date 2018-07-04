القيادة تعزي حاكم رأس الخيمة وولي عهده في وفاة الشيخ حمد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ونبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.