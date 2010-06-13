النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج

بهدف سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك، بإتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ وذلك اعتبارًا من 18/ 11/ 1440هـ حتى 14/ 12/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقًا بتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة -بالتعاون مع القطاع المصرفي- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

وحددت "ساما" ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف؛ هي: أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلالُ بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج
سبق

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك، بإتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ وذلك اعتبارًا من 18/ 11/ 1440هـ حتى 14/ 12/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقًا بتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة -بالتعاون مع القطاع المصرفي- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

وحددت "ساما" ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف؛ هي: أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلالُ بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
08:47 AM

مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج

بهدف سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
929

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك، بإتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ وذلك اعتبارًا من 18/ 11/ 1440هـ حتى 14/ 12/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقًا بتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة -بالتعاون مع القطاع المصرفي- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

وحددت "ساما" ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف؛ هي: أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلالُ بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,651
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,494
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,437
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,275

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة