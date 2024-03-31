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صدق أو لا تصدق.. شعار بلدية عفيف على سيارة في شوارع "الخرطوم"

وثّقها أحد قرّاء "سبق" أثناء زيارته للسودان

شدّ انتباه أحد قراء "سبق"، مركبة بشعار بلدية محافظة عفيف، عثر عليه في العاصمة السودانية (الخرطوم)، ووثق ذلك بفيديو بعث به للصحيفة.

وذكر المواطن الذي تحتفظ "سبق" باسمه، أنه كان في زيارة للجمهورية السودانية، ونزل في أحد الفنادق بالعاصمة الخرطوم، وحين خروجه من الفندق لفت انتباهه شعار بلدية عفيف على إحدى المركبات المتوقفة، وهي تحمل اللوحات السودانية.

وأبدى المواطن استغرابه من خروج تلك المركبة من السعودية وهي تحمل شعار جهة حكومية رسمية، حتى وإن كانت شخصية قبل أن يتم تصديرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدق أو لا تصدق.. شعار بلدية عفيف على سيارة في شوارع "الخرطوم"
سبق

شدّ انتباه أحد قراء "سبق"، مركبة بشعار بلدية محافظة عفيف، عثر عليه في العاصمة السودانية (الخرطوم)، ووثق ذلك بفيديو بعث به للصحيفة.

وذكر المواطن الذي تحتفظ "سبق" باسمه، أنه كان في زيارة للجمهورية السودانية، ونزل في أحد الفنادق بالعاصمة الخرطوم، وحين خروجه من الفندق لفت انتباهه شعار بلدية عفيف على إحدى المركبات المتوقفة، وهي تحمل اللوحات السودانية.

وأبدى المواطن استغرابه من خروج تلك المركبة من السعودية وهي تحمل شعار جهة حكومية رسمية، حتى وإن كانت شخصية قبل أن يتم تصديرها.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
07:50 PM

صدق أو لا تصدق.. شعار بلدية عفيف على سيارة في شوارع "الخرطوم"

وثّقها أحد قرّاء "سبق" أثناء زيارته للسودان

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
7
10,143

شدّ انتباه أحد قراء "سبق"، مركبة بشعار بلدية محافظة عفيف، عثر عليه في العاصمة السودانية (الخرطوم)، ووثق ذلك بفيديو بعث به للصحيفة.

وذكر المواطن الذي تحتفظ "سبق" باسمه، أنه كان في زيارة للجمهورية السودانية، ونزل في أحد الفنادق بالعاصمة الخرطوم، وحين خروجه من الفندق لفت انتباهه شعار بلدية عفيف على إحدى المركبات المتوقفة، وهي تحمل اللوحات السودانية.

وأبدى المواطن استغرابه من خروج تلك المركبة من السعودية وهي تحمل شعار جهة حكومية رسمية، حتى وإن كانت شخصية قبل أن يتم تصديرها.

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