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"عدم الرضا" يتصدر جدول أعمال "آل الشيخ" مع قيادات التعليم العام

الاجتماع لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي ورفع أداء القطاع

يلتقي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قيادات التعليم بالمملكة غداً السبت؛ لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي التي تصب في المصلحة العامة وتخدم الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية، ولرفع أداء قطاع التعليم.

ويتصدر جدول الأعمال عدم رضا "آل الشيخ" نحو القيادات، حيث لوحظ قصور في التركيز على الأولويات التي حددتها الوزارة من قبل بعض القيادات بالوزارة وإدارات التعليم، الأمر الذي خلق تبايناً وضعفاً في العمل والتوازن من خلال التعاطي مع قرارات الوزارة.

ويبدو أنه سيتم التشديد عل القيادات للمرة الأخيرة أملاً في تجويد العملية التعليمية، والتركيز على مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف المأمولة لصناعة جيل مبدع قادر على التفكير والتحليل والعطاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عدم الرضا" يتصدر جدول أعمال "آل الشيخ" مع قيادات التعليم العام
سبق

يلتقي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قيادات التعليم بالمملكة غداً السبت؛ لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي التي تصب في المصلحة العامة وتخدم الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية، ولرفع أداء قطاع التعليم.

ويتصدر جدول الأعمال عدم رضا "آل الشيخ" نحو القيادات، حيث لوحظ قصور في التركيز على الأولويات التي حددتها الوزارة من قبل بعض القيادات بالوزارة وإدارات التعليم، الأمر الذي خلق تبايناً وضعفاً في العمل والتوازن من خلال التعاطي مع قرارات الوزارة.

ويبدو أنه سيتم التشديد عل القيادات للمرة الأخيرة أملاً في تجويد العملية التعليمية، والتركيز على مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف المأمولة لصناعة جيل مبدع قادر على التفكير والتحليل والعطاء.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:19 AM
اخر تعديل
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
03:19 AM

"عدم الرضا" يتصدر جدول أعمال "آل الشيخ" مع قيادات التعليم العام

الاجتماع لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي ورفع أداء القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,399

يلتقي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قيادات التعليم بالمملكة غداً السبت؛ لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي التي تصب في المصلحة العامة وتخدم الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية، ولرفع أداء قطاع التعليم.

ويتصدر جدول الأعمال عدم رضا "آل الشيخ" نحو القيادات، حيث لوحظ قصور في التركيز على الأولويات التي حددتها الوزارة من قبل بعض القيادات بالوزارة وإدارات التعليم، الأمر الذي خلق تبايناً وضعفاً في العمل والتوازن من خلال التعاطي مع قرارات الوزارة.

ويبدو أنه سيتم التشديد عل القيادات للمرة الأخيرة أملاً في تجويد العملية التعليمية، والتركيز على مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف المأمولة لصناعة جيل مبدع قادر على التفكير والتحليل والعطاء.

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