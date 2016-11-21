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أمانة الطائف وبلدياتها تواصل تحسين المشهد ورفع الاشتراطات

"القثامي" ناقش المكلفين حديثًا التطوير وخطط العمل المستقبلية

التقى أمين الطائف⁩ الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، الوكلاء والمساعدين ومديري الإدارات المكلفين حديثًا.

ناقش اللقاء استراتيجيات التغيير والتطوير وخطط العمل المستقبلية التي تعزز من الخدمات البلدية وتدعم التحول الرقمي وتسرع الإنجاز.

ووجه "القثامي" بضرورة رفع كفاءة المخرجات والتسهيل على المستفيدين.

وأصدر⁩ الدكتور أحمد القثامي، بعد أن عُين أمينًا لأمانة الطائف، قرابة 70 قرارًا إداريًا بتكليف قيادات جديدة للمناصب القيادية بأمانة الطائف، للإسهام في نجاح عملية التغيير والتطوير التي تشهدها الأمانة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

وشهدت محافظة الطائف والمحافظات المجاورة لها والمرتبطة إداريًا بأمانة الطائف، تغيرًا جذريًا في العديد من الخدمات البلدية، وخصوصًا فيما يتعلق بتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، بالإضافة لتكثيف الرقابة الدائمة والمستمرة لضمان توفر الاشتراطات الصحية بالمحال التجارية، ورصد المخالفات والتجاوزات وفرض العقوبات على المخالفين وفقًا لما تنص عليه لائحة الجزاءات البلدية.

وتستعرض "سبق" بعض الجهود المبذولة من الفرق الميدانية بأمانة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورة التابعة لها.

وأوضحت الصور ما تقوم به الأيدي العاملة من جهود مميزة لخدمة المجتمع بما يتوافق مع المصلحة العامة، ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة بإشراف ومتابعة ميدانية من أمين الطائف من خلال الزيارات التفقدية لمتابعة سير العمل.

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أمانة الطائف وبلدياتها تواصل تحسين المشهد ورفع الاشتراطات
سبق

التقى أمين الطائف⁩ الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، الوكلاء والمساعدين ومديري الإدارات المكلفين حديثًا.

ناقش اللقاء استراتيجيات التغيير والتطوير وخطط العمل المستقبلية التي تعزز من الخدمات البلدية وتدعم التحول الرقمي وتسرع الإنجاز.

ووجه "القثامي" بضرورة رفع كفاءة المخرجات والتسهيل على المستفيدين.

وأصدر⁩ الدكتور أحمد القثامي، بعد أن عُين أمينًا لأمانة الطائف، قرابة 70 قرارًا إداريًا بتكليف قيادات جديدة للمناصب القيادية بأمانة الطائف، للإسهام في نجاح عملية التغيير والتطوير التي تشهدها الأمانة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

وشهدت محافظة الطائف والمحافظات المجاورة لها والمرتبطة إداريًا بأمانة الطائف، تغيرًا جذريًا في العديد من الخدمات البلدية، وخصوصًا فيما يتعلق بتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، بالإضافة لتكثيف الرقابة الدائمة والمستمرة لضمان توفر الاشتراطات الصحية بالمحال التجارية، ورصد المخالفات والتجاوزات وفرض العقوبات على المخالفين وفقًا لما تنص عليه لائحة الجزاءات البلدية.

وتستعرض "سبق" بعض الجهود المبذولة من الفرق الميدانية بأمانة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورة التابعة لها.

وأوضحت الصور ما تقوم به الأيدي العاملة من جهود مميزة لخدمة المجتمع بما يتوافق مع المصلحة العامة، ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة بإشراف ومتابعة ميدانية من أمين الطائف من خلال الزيارات التفقدية لمتابعة سير العمل.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
07:50 PM

أمانة الطائف وبلدياتها تواصل تحسين المشهد ورفع الاشتراطات

"القثامي" ناقش المكلفين حديثًا التطوير وخطط العمل المستقبلية

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متعب البقمي - الطائف
5
317

التقى أمين الطائف⁩ الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، الوكلاء والمساعدين ومديري الإدارات المكلفين حديثًا.

ناقش اللقاء استراتيجيات التغيير والتطوير وخطط العمل المستقبلية التي تعزز من الخدمات البلدية وتدعم التحول الرقمي وتسرع الإنجاز.

ووجه "القثامي" بضرورة رفع كفاءة المخرجات والتسهيل على المستفيدين.

وأصدر⁩ الدكتور أحمد القثامي، بعد أن عُين أمينًا لأمانة الطائف، قرابة 70 قرارًا إداريًا بتكليف قيادات جديدة للمناصب القيادية بأمانة الطائف، للإسهام في نجاح عملية التغيير والتطوير التي تشهدها الأمانة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

وشهدت محافظة الطائف والمحافظات المجاورة لها والمرتبطة إداريًا بأمانة الطائف، تغيرًا جذريًا في العديد من الخدمات البلدية، وخصوصًا فيما يتعلق بتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، بالإضافة لتكثيف الرقابة الدائمة والمستمرة لضمان توفر الاشتراطات الصحية بالمحال التجارية، ورصد المخالفات والتجاوزات وفرض العقوبات على المخالفين وفقًا لما تنص عليه لائحة الجزاءات البلدية.

وتستعرض "سبق" بعض الجهود المبذولة من الفرق الميدانية بأمانة الطائف والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورة التابعة لها.

وأوضحت الصور ما تقوم به الأيدي العاملة من جهود مميزة لخدمة المجتمع بما يتوافق مع المصلحة العامة، ولا تزال الجهود مستمرة على مدار الساعة بإشراف ومتابعة ميدانية من أمين الطائف من خلال الزيارات التفقدية لمتابعة سير العمل.

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