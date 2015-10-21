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المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

جمعت معلومات عن الطلاب السوريين والفلسطينيين في الجامعات

كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 15 عنصرًا مقسمين على خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي؛ بحسب ما أورد اليوم "الخميس" موقع "روسيا اليوم".

وقبضت المخابرات التركية على كل عناصر الشبكة خلال عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وركزت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتعقبت المخابرات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، ورصدت قيامها بأنشطة تمس الأمن القومي التركي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات
سبق

كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 15 عنصرًا مقسمين على خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي؛ بحسب ما أورد اليوم "الخميس" موقع "روسيا اليوم".

وقبضت المخابرات التركية على كل عناصر الشبكة خلال عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وركزت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتعقبت المخابرات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، ورصدت قيامها بأنشطة تمس الأمن القومي التركي.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:09 PM

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

جمعت معلومات عن الطلاب السوريين والفلسطينيين في الجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 15 عنصرًا مقسمين على خمس خلايا منفصلة، يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي؛ بحسب ما أورد اليوم "الخميس" موقع "روسيا اليوم".

وقبضت المخابرات التركية على كل عناصر الشبكة خلال عملية متزامنة في 4 ولايات تركية.

وركزت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتعقبت المخابرات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، ورصدت قيامها بأنشطة تمس الأمن القومي التركي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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