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اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في مطارات المملكة الدولية

الموارد البشرية: بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبّقت في منتصف يوليو 2019م، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عددٍ من المطارات بمختلف مدن المملكة ومناطقها بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرّت الوزارة، في وقت سابق، مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين، حيث يتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قِبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قِبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في مطارات المملكة الدولية
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبّقت في منتصف يوليو 2019م، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عددٍ من المطارات بمختلف مدن المملكة ومناطقها بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرّت الوزارة، في وقت سابق، مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين، حيث يتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قِبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قِبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
11:38 AM

اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في مطارات المملكة الدولية

الموارد البشرية: بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وكانت الوزارة قد طبّقت في منتصف يوليو 2019م، خدمة استقبال العاملات المنزليات لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عددٍ من المطارات بمختلف مدن المملكة ومناطقها بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرّت الوزارة، في وقت سابق، مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين، حيث يتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قِبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قِبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.

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