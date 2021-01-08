"الخارجية الأفغانية": إعلان العُلا خطوة مهمة لوحدة الدول الإسلامية

رحبت بنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي

رحبت وزارة الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية، اليوم الجمعة، بنجاح قمة مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في محافظة العُلا.



وأكدت أن إعلان العُلا خطوة مهمة وإيجابية للتضامن ووحدة الدول الإسلامية.

