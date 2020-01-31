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الهلال يبحث عن الصدارة عبر بوابة أبها.. والاتحاد لمصالحة جماهيره أمام الرائد

عصر ومساء اليوم الجمعة في الجولة الـ 16 من الدوري

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث يحل الهلال ضيفاً على أبها، فيما يستضيف الحزم نظيره التعاون وفي اللقاء الثالث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

أبها - الهلال

يسعى أبها صاحب الترتيب الثامن في الدوري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في كسب النقاط الثلاث خاصة وأن الفريق يمتلك 23 نقطة، والفوز يجعله قريباً من مربع الكبار.

فيما يدخل الهلال اللقاء وهو طامع وبقوة في كسب النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة من جديد، خاصة وأن بينه وبين المتصدر النصر نقطتان.

الحزم - التعاون

يكاد يكون الحزم الأكثر حرصاً على كسب نقاط المباراة الثلاث التي تجمعة بالتعاون، من أجل الهروب من شبح الهبوط، فالفريق يقبع في الترتيب 13 بـ 15 نقطة فقط.

اما ضيفه التعاون فبات يقدم مستويات مرضية لجمهوره مكنته من احتلال الترتيب الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة.

الرائد - الاتحاد

يعد الرائد أفضل حالاً من ضيفه الاتحاد من حيث موقعه في سلم الترتيب، فالفريق يقبع ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب السادس برصيد 26 نقطة متساوياً نقطياً مع صاحب المركز الخامس فريق التعاون.

اما الاتحاد فبات يقدم نتائج غير مرضية لعشاقه كون الفريق يقبع في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة والفوز بالنقاط الثلاث يقدم الفريق للمركز الـ 11.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال أبها الحزم التعاون الاتحاد الرائد الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يبحث عن الصدارة عبر بوابة أبها.. والاتحاد لمصالحة جماهيره أمام الرائد
سبق

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث يحل الهلال ضيفاً على أبها، فيما يستضيف الحزم نظيره التعاون وفي اللقاء الثالث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

أبها - الهلال

يسعى أبها صاحب الترتيب الثامن في الدوري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في كسب النقاط الثلاث خاصة وأن الفريق يمتلك 23 نقطة، والفوز يجعله قريباً من مربع الكبار.

فيما يدخل الهلال اللقاء وهو طامع وبقوة في كسب النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة من جديد، خاصة وأن بينه وبين المتصدر النصر نقطتان.

الحزم - التعاون

يكاد يكون الحزم الأكثر حرصاً على كسب نقاط المباراة الثلاث التي تجمعة بالتعاون، من أجل الهروب من شبح الهبوط، فالفريق يقبع في الترتيب 13 بـ 15 نقطة فقط.

اما ضيفه التعاون فبات يقدم مستويات مرضية لجمهوره مكنته من احتلال الترتيب الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة.

الرائد - الاتحاد

يعد الرائد أفضل حالاً من ضيفه الاتحاد من حيث موقعه في سلم الترتيب، فالفريق يقبع ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب السادس برصيد 26 نقطة متساوياً نقطياً مع صاحب المركز الخامس فريق التعاون.

اما الاتحاد فبات يقدم نتائج غير مرضية لعشاقه كون الفريق يقبع في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة والفوز بالنقاط الثلاث يقدم الفريق للمركز الـ 11.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
12:54 AM

الهلال يبحث عن الصدارة عبر بوابة أبها.. والاتحاد لمصالحة جماهيره أمام الرائد

عصر ومساء اليوم الجمعة في الجولة الـ 16 من الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث يحل الهلال ضيفاً على أبها، فيما يستضيف الحزم نظيره التعاون وفي اللقاء الثالث يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الرائد.

أبها - الهلال

يسعى أبها صاحب الترتيب الثامن في الدوري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في كسب النقاط الثلاث خاصة وأن الفريق يمتلك 23 نقطة، والفوز يجعله قريباً من مربع الكبار.

فيما يدخل الهلال اللقاء وهو طامع وبقوة في كسب النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة من جديد، خاصة وأن بينه وبين المتصدر النصر نقطتان.

الحزم - التعاون

يكاد يكون الحزم الأكثر حرصاً على كسب نقاط المباراة الثلاث التي تجمعة بالتعاون، من أجل الهروب من شبح الهبوط، فالفريق يقبع في الترتيب 13 بـ 15 نقطة فقط.

اما ضيفه التعاون فبات يقدم مستويات مرضية لجمهوره مكنته من احتلال الترتيب الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة.

الرائد - الاتحاد

يعد الرائد أفضل حالاً من ضيفه الاتحاد من حيث موقعه في سلم الترتيب، فالفريق يقبع ضمن أندية الوسط محتلاً الترتيب السادس برصيد 26 نقطة متساوياً نقطياً مع صاحب المركز الخامس فريق التعاون.

اما الاتحاد فبات يقدم نتائج غير مرضية لعشاقه كون الفريق يقبع في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة والفوز بالنقاط الثلاث يقدم الفريق للمركز الـ 11.

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