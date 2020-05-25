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شاهد من الطائف.. التزام بمنع التجول الكلي في العيد وشوارع شبه خالية

الحصول على تصريح التنقل عبر "توكلنا" وسيلة الخروج للضرورة القصوى

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع، في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة؛ من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية، الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتُّخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة القصوى، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة الطائف خالية من حركة السيارات والمارة؛ الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل -إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.

الطائف منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الطائف.. التزام بمنع التجول الكلي في العيد وشوارع شبه خالية
سبق

كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع، في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة؛ من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية، الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتُّخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة القصوى، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة الطائف خالية من حركة السيارات والمارة؛ الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل -إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:19 PM

شاهد من الطائف.. التزام بمنع التجول الكلي في العيد وشوارع شبه خالية

الحصول على تصريح التنقل عبر "توكلنا" وسيلة الخروج للضرورة القصوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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كثفت القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع، في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة؛ من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية، الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتُّخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة القصوى، بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين محافظة الطائف خالية من حركة السيارات والمارة؛ الأمر الذي يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل -إن شاء الله- تحقيق السلامة العامة.

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