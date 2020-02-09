برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد
"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.
وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.
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برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-09
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.
وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.
09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:34 PM
برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد
"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.
وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.