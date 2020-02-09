برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد

"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.

وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.