"سكني": إصدار 4339 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية خلال سبتمبر

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 4339 عقدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 -. وذكر "سكني" في بيان صحفي، أن الأراضي شملت 670 أرضًا في منطقة الرياض، و697 في منطقة مكة المكرمة، و416 أرضًا في القصيم، إضافة إلى 343 أرضًا في منطقة عسير، و319 أرضًا في المنطقة الشرقية، و986 في جازان، وفي منطقة نجران 255 أرضًا، و162 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و88 أرضًا في منطقة الجوف، و81 في منطقة حائل، و58 في منطقة الباحة، و46 أرضًا في الحدود الشمالية، و218 أرضًا سكنية في منطقة تبوك. ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة. وأوضح أن الأراضي السكنية تعدّ إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتيًا. وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم. يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

"سكني": إصدار 4339 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية خلال سبتمبر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-12 أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 4339 عقدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.



وذكر "سكني" في بيان صحفي، أن الأراضي شملت 670 أرضًا في منطقة الرياض، و697 في منطقة مكة المكرمة، و416 أرضًا في القصيم، إضافة إلى 343 أرضًا في منطقة عسير، و319 أرضًا في المنطقة الشرقية، و986 في جازان، وفي منطقة نجران 255 أرضًا، و162 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و88 أرضًا في منطقة الجوف، و81 في منطقة حائل، و58 في منطقة الباحة، و46 أرضًا في الحدود الشمالية، و218 أرضًا سكنية في منطقة تبوك.



ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.



وأوضح أن الأراضي السكنية تعدّ إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتيًا.



وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.



يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.





12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 03:51 PM

"سكني": إصدار 4339 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية خلال سبتمبر شملت 670 أرضًا في الرياض و697 في مكة و416 أخرى في القصيم





A A A





3 مشاركة

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 4339 عقدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.



وذكر "سكني" في بيان صحفي، أن الأراضي شملت 670 أرضًا في منطقة الرياض، و697 في منطقة مكة المكرمة، و416 أرضًا في القصيم، إضافة إلى 343 أرضًا في منطقة عسير، و319 أرضًا في المنطقة الشرقية، و986 في جازان، وفي منطقة نجران 255 أرضًا، و162 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و88 أرضًا في منطقة الجوف، و81 في منطقة حائل، و58 في منطقة الباحة، و46 أرضًا في الحدود الشمالية، و218 أرضًا سكنية في منطقة تبوك.



ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهًا إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.



وأوضح أن الأراضي السكنية تعدّ إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ لبناء منازلهم ذاتيًا.



وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.



يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.



