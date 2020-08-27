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"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا

الفريق سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل

أعلنت مصادر صحفية إنجليزية عن إصابة نجم "مانشستر يونايتد"، الفرنسي بول بوغبا، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة SPORTbible عن إصابة المهاجم الفرنسي بعد إجرائه فحص الـ PCR قبل الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل.

ومن المقرر استبدال "بوغبا" بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وشارك "بوغبا" لاعب وسط مانشستر يونايتد في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

الفرنسي بول بوغبا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا
سبق

أعلنت مصادر صحفية إنجليزية عن إصابة نجم "مانشستر يونايتد"، الفرنسي بول بوغبا، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة SPORTbible عن إصابة المهاجم الفرنسي بعد إجرائه فحص الـ PCR قبل الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل.

ومن المقرر استبدال "بوغبا" بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وشارك "بوغبا" لاعب وسط مانشستر يونايتد في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
04:07 PM

"كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا

الفريق سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مصادر صحفية إنجليزية عن إصابة نجم "مانشستر يونايتد"، الفرنسي بول بوغبا، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة SPORTbible عن إصابة المهاجم الفرنسي بعد إجرائه فحص الـ PCR قبل الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل.

ومن المقرر استبدال "بوغبا" بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وشارك "بوغبا" لاعب وسط مانشستر يونايتد في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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